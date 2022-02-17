Мнение: История со счастливым концом



Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. (Вики)

Чистый цирк эта ваша олимпиада. У женщин (точнее – у девочек) завершились одиночные соревнования, и по ходу мы получили как минимум одну хорошую новость: что Валиева – это все ж не робот, а все-таки живой человек. Вокруг нее закрутилась бешеная нервотрепка, и она предсказуемо не выдержала давления – все-таки несколько раз упала во время произвольной программы, что стоило ей в итоге не то что первого, а вообще места на пьедестале. Это понятно, это мило, и вообще можно считать подвигом, что она хотя бы на короткую программу смогла собраться и взять максимум: в ее положении это не смогли бы и многие здоровые мужики-спецназовцы. 15 лет – а девочка-кремень! Молодец.

Мне только жалко, что она столько раз падала: знающие люди говорят, что все эти четверные и даже тройные – это не просто «красота», они еще и очень травмоопасны и вообще – опасны: и можно понять почему – спортсменка в диком извороте, на скорости, падает с высоты на лед! Тут вообще черт знает что можно себе повредить (мы вчера читали, что кто-то, кажется Касторная, себе так два раза руки ломала – сначала одну, потом другую).

Но в целом – непонятно в принципе, о чем был у нас «патриотический» ажиотаж. И почему столько внимания было именно Валиевой – тоже непонятно. Вообще, со стороны казалось, что у России на одной Валиевой буквально сошелся свет клином, она «последний козырь», коварные американцы своими происками выбили единственную нашу звездочку, и без нее у несчастного бывшего совка потеряно всё, наступает мрак, катастрофа и полное безмедалье…

На деле же оказалось, что не меняется практически вообще ничего. Застращали Валиеву – победила Щербакова, второе место – Трусова (про которую пишут, что она, проиграв совсем немного Щербаковой, которую перепрыгала в четверных, сначала вообще отказывалась идти на награждение, а потом все-таки пришла, но матерясь как извозчик – «Ноги моей не будет больше в этом спорте! Ненавижу!» и т.д.)

То есть с Валиевой было бы «золото-серебро-бронза», без нее – просто «золото-серебро». И? Это и есть трагедия?

Что интересно мне, наблюдателю за процессом только с точки зрения пиара – какой-то полный заговор молчания вокруг Щербаковой. 99% внимания вся пресса уделяла Валиевой, по 0,5% – Щербаковой и Трусовой. Почему? Неужели в самом деле потому, что прошлой весной Щербакова вляпалась в скандал с гормональными антираковыми (!) препаратами, при помощи которых она будто бы пыталась задержать у себя наступление полового созревания?! Анне в марте будет 18, а выглядит она, действительно, едва ли не моложе Валиевой… Но что – о ней из-за этого не пишут?!

Но как бы то ни было – вот одна точно счастливая история. Щербакову уже почти списали (возраст!), все ставили на «гениальную Валиеву», про нее почти забыли – а она воспользовалась шансом и теперь – олимпийская чемпионка! Причем обойдя даже Трусову, которая поставила строго на четверные – и в итоге уступила!

Будут говорить, конечно, что Валиевой «приказали проиграть» – для того, чтобы у МОК и ВАДА не было стимула особо сильно разбираться в ее «допинге». Типа – вот вам, Валиева за чертой призеров, чего вы там будете копаться… Не знаю, мне кажется, что все-таки Валиева «сама упала». Должно же быть в этом дурацком спорте хоть что-то естественное.