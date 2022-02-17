 

Спецназовцы пресекли незаконную добычу золота в Свердловской области

17.02.2022, 22:28, Новости дня
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В Свердловской области бойцы спецназа Росгвардии оказали содействие сотрудникам регионального УФСБ РФ в задержании группы лиц, подозреваемых в незаконной добыче драгоценных металлов: изъято почти 20 кг золотосодержащего песка, информирует Уральский округ войск нацгвардии России.

Командование подразделения спецназначения воинской части Росгвардии по охране важных государственных объектов и специальных грузов получило информацию о возможной незаконной разработке драгметаллов вблизи Новоуральска.

«По прибытии в указанный район бойцы разведгруппы и сотрудники ФСБ обнаружили более 10 единиц специальной техники – экскаваторы, бульдозеры, самосвал и помпу для промывки золота. На месте были задержаны более 20 человек, изъято порядка 20 килограммов золотосодержащего песка», – говорится в сообщении Росгвардии.

Площадь раскопок составила несколько гектаров – по заключению экспертов, незаконная деятельность привела к повреждению части лесного фонда. Правоохранительные органы проводят проверку, уточняет ведомство.



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