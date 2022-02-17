Киев назвал рынок авиастрахования жертвой «гибридной войны» со стороны России

Участники рынка страхования и лизинга авиационной техники стали жертвами «гибридной войны» со стороны России, сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

МИД Украины сообщил, что на встрече с руководством Международной организации гражданской авиации (ICAO) Джапарова обсудила ситуацию в стране «на фоне гибридной агрессии РФ и обеспечение стабильного авиасообщения между Украиной и миром». Украинская сторона заверила ICAO «в контроле ситуации на границах» и в воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

По версии Украины, «гибридные методы войны, которую РФ ведет против Украины уже восемь лет подряд, среди прочего, включают дезинформацию, ослабление украинской экономики, кибератаки». Как утверждает Киев, «жертвами этих информационных атак становятся участники рынка страхования и лизинга авиационной техники», что «несет угрозу стабильному авиационному сообщению Украины с миром».

Джапарова «осудила агрессивные намерения Кремля легитимизировать попытку аннексии Крыма в авиапространстве и поблагодарила ICAO за жесткую позицию по непризнанию публикаций Россией аэронавигационной информации относительно» Крыма, сообщил украинский МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что руководство ICAO подчеркнуло важность дальнейшего тесного взаимодействия с международными авиационными органами.

Напомним, Украина оказалась перед угрозой сворачивание авиасообщения из-за заявлений и действий США. Вашингтон пытается создать впечатление, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В результате Украина оказалась на грани финансового коллапса, а украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.