Мнение: Вера в исключительность США, расизм в Найке и как в Канаде сливают протесты

1. Возможно, вера американцев в исключительность США связана с тем самым комплексом эмигранта, который стремится доказать себе и всем вокруг, как хорошо ему живётся на новой родине (даже если в действительности живётся не очень). Читатель vanitas_vanit пишет:

https://olegmakarenko.ru/2348264.html?thread=843709928#t843709928

Мне как-то знакомый (работает в университете штата Калифорния) рассказывал о психологических корнях убеждённости американцев (не только недавних иммигрантов) в исключительности своей страны.

Это проявление “синдрома иммигранта”, причём как правило уже в n-ом поколении. Изначально — да, те, кто иммигрировали, ради собственного психологического комфорта должны доказать самим себе, что это было не зря. Поскольку зачастую на новом месте им приходится несладко, то единственный работающий вариант — убедить себя, что там, откуда они уехали, ещё хуже, вернее просто невыносимо.

Это понятно, но интересно то, что такого рода убеждения неизбежно передаются в следующие поколения, приобретая уже иную окраску. Тем уже не нужно убеждать себя, что в стране их происхождения всё невыносимо плохо, но они с раннего детства воспринимают так или иначе высказываемые мысли о том, что в Штатах намного лучше, вернее даже кардинально лучше. И это убеждение в новых поколениях закрепляется.

От себя добавлю — тут ещё играет роль невероятно интенсивное промывание мозгов на эту тему, которому американцы подвергаются с раннего детства в том числе через школу. Отсюда кажущиеся нам абсурдными с точки зрения логики заявления типа “Америка на протяжении 200 лет является примером свободы и прав человека для всего мира” — из уст Моргана Фримена — чёрного актёра, который по своему возрасту вполне может ещё помнить автобусы “только для белых”.

На самом деле ничего абсурдного, ибо вера (а идея о превосходстве США — это именно вера) не требует соответствия фактам. Кстати американцы вовсе не отрицают исторического наличия у них того же расизма. Просто они абсолютно убеждены в том, что в других странах с этим ещё намного хуже. В России в том числе. Если рассказать им про происхождение Пушкина, отнесутся к этому в лучшем случае как к курьёзу, в худшем — с недоверием.

2. Компания Найк снова оказалась в центре расистского скандала. Это очень грустно. Мы не для того победили Гитлера в 1945-м, чтобы его последователи снова поднимали голову:



https://ria.ru/20220214/nike-1772658183.html

Москвич подал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить американскую компанию Nike на предмет расовой дискриминации. Об этом РИА Новости рассказал сам заявитель Евгений Смирнов.

В заявлении, поданном на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина, которое есть в распоряжении агентства, мужчина указывает, что на сайте Nike почти все представленные модели негроидной и монголоидной расы. Однако, по мнению Смирнова, абсолютное большинство граждан России — европеоиды.

Мужчина, по собственным словам, попытался решить данный вопрос со службой поддержки клиентов компании, в том числе предложив “бесплатную помощь в подборе моделей для устранения расового дисбаланса”, однако получил отказ. Ему также не пояснили, по каким принципам отбираются модели для российского сайта.

“Нежелание устранить расовый дисбаланс и прислушаться к мнению представителя расы, которая составляет большинство населения страны, является прямым фактом дискриминации и неуважения к населению страны”, — сказал Смирнов.

3. В Канаде продолжаются протесты дальнобойщиков, экономика страдает. Продовольствие не подвозят, полки канадских магазинов пустеют, население недовольно.

Власти Канады пытаются задушить протест и играют грязно – банят в Интернете страницы сбора денег на митинги, замораживают банковские счета с пожертвованиями:

https://www.businessinsider.com/td-bank-freezes-accounts-support-canadian-truckers-freedom-convoy-2022-2

Дальнобойщиков запугивают — министр финансов Канады заявила, что с ними будут обходиться как с террористами, что их счета могут быть заблокированы без суда и следствия, а их грузовики конфискованы:

https://www.businessinsider.com/trudeau-canada-freeze-bank-accounts-freedom-convoy-truckers-2022-2

Тем временем «неизвестные» хакеры выложили данные жертвователей в публичный доступ. Как всегда оказалось, что майдан финансируется американцами:

https://www.kommersant.ru/doc/5217215

Краудфандинговая платформа GiveSendGo, на которой в числе прочего собирали пожертвования в пользу протестующих канадских дальнобойщиков, подверглась хакерской атаке. Хакеры украли и опубликовали данные 92,8 тыс. человек, которые делали пожертвования в пользу водителей.

Напомним, дальнобойщики с января протестуют против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений. В понедельник власти Канады решили ввести в связи с этим режим чрезвычайного положения.

Выяснилось, что только 29% пожертвований пришло из Канады, а большая часть — 56% — поступила из США. Общая сумма поступивших средств превысила $8 млн. Одно из крупнейших пожертвований, на $90 тыс., было сделано от имени американского инвестора и основателя нескольких технологических компаний Томаса Сибела.

Британская газета The Guardian взяла интервью у хакера, предположительно причастного к этому взлому. Он на условиях анонимности заявил, что взлом раскрыл информацию о том, что значительная часть денег для протестующих пришла из-за рубежа с целью подпитывать «экстремизм» в Канаде.

The Guardian цитирует хакера, который заявил, что многие в Канаде считают, что в стране невозможен протестный экстремизм по образцу США. Однако собеседник газеты считает, что «на самом деле американский экстремизм влияет на канадцев» и «подпитывает подобные настроения» в стране.

Впору начинать скандировать «банду Трюдо под суд».