CNN – «улицы превратились в реки» — в Бразилии в результате наводнения и оползней погибли как минимум 94 человека

Начавшиеся во вторник проливные дожди в бразильском городе Петрополис спровоцировали наводнения и оползни, передаёт CNN. В результате этого стихийного бедствия погибли как минимум 94 человека, при этом до сих пор не удалось установить количество пропавших без вести.

На ваших глазах то, что осталось от домов и прочих зданий после того, как серия оползней прошла через город, находящийся к северу от Рио-де-Жанейро. По словам бразильских чиновников, со вторника, когда в этом районе начались проливные дожди, из-за которых образовались водные потоки, спровоцировавшие оползни и масштабные наводнения, в Петрополисе погибли как минимум 94 человека.

Корреспондент CNN Шаста Дарлингтон пишет о том, что на некоторых видео видно, как кое-где улицы практически превратились в реки.

Ужасающая сцена. Бурный поток несёт машину вниз по склону. Проливные дожди залили город Петрополис, который находится в гористом районе бразильского штата Рио-де-Жанейро. Это спровоцировало смертоносные наводнения и оползни. Команды спасателей сбрасывают обломки из огромного завала, спешно пытаясь найти выживших под этой массой грязи.

Погибли десятки человек, среди которых — несколько детей. Департамент пожарной охраны и гражданской обороны Рио-де-Жанейро заявил, что до сих пор неясно, сколько людей пропали без вести.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро посетил этот район, чтобы оценить ущерб.

КЛАУДИУ КАСТРУ, губернатор штата Рио-де-Жанейро: Думаю, пока не время обсуждать цифры. Наша работа сейчас состоит в том, чтобы попытаться найти тех, кто пережил этот ужас, расчистить (завалы. — ИноТВ) и спасти всех, кто здесь находится.

Этот спасатель несёт собаку в безопасное место. А жители смотрят на то, что осталось от их района. Более 1500 семей были вынуждены покинуть свои дома, поскольку ущерб, нанесённый собственности, громаден.

Город объявил чрезвычайное положение в связи с общественным бедствием. Один владелец магазина заявил, что он за считанные минуты потерял всё.

ЭНРИКЕ ПЕРЕЙРА, владелец магазина: Всё началось неожиданно. Стало постепенно затапливать. Всё пришлось на вот эту стоящую перед нами стену. Давление воды утаскивало всё. На этой улице у всех 100-процентный ущерб. Было очень сложно. А теперь придётся начинать всё с начала.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который находится сейчас в поездке в Россию, опубликовал твит, в котором потребовал немедленно отправить помощь пострадавшим. Гражданская оборона Рио-де-Жанейро сообщила, что в Петрополисе за один только вечер осадков выпало больше среднего исторического показателя за весь февраль.

Официальные лица призывают жителей перебраться в безопасные места или убежища до тех пор, пока не будут убраны обломки.

Шаста Дарлингтон, CNN, Сан-Паулу.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2022 года.