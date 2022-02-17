Мнение: Трусова не позволила Тутберидзе

…обнять себя после выступления

РБК. Александра Трусова не позволила тренеру Этери Тутберидзе обнять себя после выступления. «Вы все знали», — со слезами сказала Трусова Тутберидзе и немного оттолкнула тренера, которая пыталась ее обнять после завершения соревнований”.

Кто-нибудь понимает, о чем это? Кто “все знали” и про что знали? В других вариациях в новостных ресурсах оценки произошедшего еще хлеще, вплоть до “Трусова устроила истерику после соревнований”, кричала “Вы все знали! Я ненавижу!”

Кого она ненавидит и за что? Есть какие-то инсайды у кого-то?

Александра Трусова, 17,5 лет. Почти совершеннолетняя! В 2020 году ушла от Тутберидзе к тренеру Плющенко, в мае 2021 ушла от Плющенко и вернулась к Тутберидзе.

UPD. Оказывается, ровно тот же самый вопрос задает и Губерниев в своем телеграм-канале.