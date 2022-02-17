 

У умерших из-за коронавируса выявили патологии мозга, характерные для болезни Альцгеймера

17.02.2022, 21:56, Новости дня
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Эксперты из Соединённых Штатов Америки провели исследование мозга людей, которые умерли от коронавируса. Это помогло обнаружить у них молекулярные изменения в органе, характерные для болезни Альцгеймера.

Вирус попал в мозг и привел к сильнейшему окислительному стрессу, что вызвало скопление тау-белков. Эти структуры в основном ответственны за производство филаментов – нерастворимых веществ, приводящих к нейродегенеративным заболеваниям.

Научная работа поможет в будущем разработать эффективные средства для терапии болезни Альцгеймера и лучше понять пути распространения и последствия коронавирусной инфекции.



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