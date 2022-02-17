 

В Китае изобрели робота, который сможет заменить женщин в деле вынашивания и заботы о детях

17.02.2022, 21:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты уверены, что женщинам будущего не придется самостоятельно вынашивать и рожать детей. Уход за ними с момента формирования эмбриона и до его рождения возьмёт на себя роботизированная няня. По их мнению, это решит демографический кризис в Китае.

Когда-то в стране рождаемость была на высоком уровне, даже приходилось создавать законы, запрещающие иметь много детей. Сегодня ситуация изменилась и Китай столкнулся с катастрофическими проблемами в этой сфере.

Специалисты в ходе исследовательской работы доказали, что решить проблемы может робо-няня. Система на основе искусственного интеллекта будет на протяжении всего вынашивания контролировать все показатели и оперативно устранять риски развития патологий у плода.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Собчак пожаловалась в Росгвардию на слежку

29.06 / Опубликован ролик Елены Летучей с проверкой безопасности голосования

03.10 / Зеленский: Я готов ко встрече с Путиным

16.07 / Сутки на Донбассе. 12 обстрелов боевиков, без потерь с украинской стороны

10.10 / Порошенко обратился к Зеленскому после столкновений у его дома в Козине

10.03 / Компания Fitbit представила фитнес-браслет для детей

23.02 / Пытаясь укрепить связи с Пекином, Джонсон признался в любви к Китаю

29.05 / Шмыгаль: Экономика Украины восстанавливается после коронакризиса. Экспорт вырос на 20%

03.02 / В Лондоне самолет прервал посадку из-за сильного ветра, едва не ударившись о полосу. Видео

20.03 / Монголия захотела производить «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика