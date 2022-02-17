В Китае изобрели робота, который сможет заменить женщин в деле вынашивания и заботы о детях

Эксперты уверены, что женщинам будущего не придется самостоятельно вынашивать и рожать детей. Уход за ними с момента формирования эмбриона и до его рождения возьмёт на себя роботизированная няня. По их мнению, это решит демографический кризис в Китае.

Когда-то в стране рождаемость была на высоком уровне, даже приходилось создавать законы, запрещающие иметь много детей. Сегодня ситуация изменилась и Китай столкнулся с катастрофическими проблемами в этой сфере.

Специалисты в ходе исследовательской работы доказали, что решить проблемы может робо-няня. Система на основе искусственного интеллекта будет на протяжении всего вынашивания контролировать все показатели и оперативно устранять риски развития патологий у плода.