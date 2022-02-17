 

Великобритания опубликовала карту «направлений вторжения» РФ на Украину

17.02.2022, 21:42, Новости дня
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Министерство обороны Великобритании опубликовало карту «направлений вторжения» РФ на Украину, обозначив в ее названии президента РФ Владимира Путина.

«Россия сохраняет значительное военное присутствие, которым можно провести вторжение без предупреждения», – отметили в британском ведомстве, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений, передает РИА «Новости».

На схеме под названием «Возможная ось вторжения президента Путина», опубликованной в Twitter ведомства, стрелка показывает две фазы наступления.

Первая – направляется из западных регионов РФ на Киев и Днепр, с Крыма – вдоль Азовского побережья с территории Белоруссии на Киев. Вторая – движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.

В ведомстве отметили, что схемы «приведены исключительно в иллюстративных целях».

Ранее британские издания The Sun и газета Mirror сообщали, что вторжение Вооруженных сил РФ на территорию Украины произойдет ровно в час по полуночи по Лондону в ночь на 16 февраля.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков назвал все даты начала якобы «вторжения» безответственными фейками и вбросами. Также он добавил, что РФ не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за лже-новости о планируемом вторжении на Украину.

Кремль уже не раз отвергал обвинения Запада в адрес РФ о якобы подготовке к войне.  



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