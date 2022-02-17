 

МИД: РФ ждет, что Запад остановит истерию по поводу «вторжения» РФ на Украину

17.02.2022, 21:42, Новости дня
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Россия надеется, что Запад остановит истерию из-за якобы планируемого нападения РФ на Украину, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Сейчас мы смотрим на наших партнеров в западных странах, столицах и ждем от них, что они собьют волну этой истерии касательно намерений РФ в регионе», – цитирует его ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет требовать от западных СМИ публичных извинений за фейки о якобы планируемом вторжении на Украину, однако Москва надеется, что впредь авторы оголтелых заявлений будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» РФ на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности.



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