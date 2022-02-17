Видео: Обстрел Донбасса. Началось?

В четверг в зоне конфликта в Донбассе началось резкое обострение. Более 100 «прилетов» в ЛНР, более 50 в ДНР, причем с использованием запрещенного по Минским соглашениям оружия. К полудню взрывы были слышны в центре Донецка. На этом фоне российский рубль вновь начал обесцениваться. Что происходит? Это та война, которую все ждали?

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Дмитрий Бавырин