Видео: Обстрел Донбасса. Началось?
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В четверг в зоне конфликта в Донбассе началось резкое обострение. Более 100 «прилетов» в ЛНР, более 50 в ДНР, причем с использованием запрещенного по Минским соглашениям оружия. К полудню взрывы были слышны в центре Донецка. На этом фоне российский рубль вновь начал обесцениваться. Что происходит? Это та война, которую все ждали?
Теги:
Украина
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Донбасс
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ДНР
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ЛНР
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Минские соглашения
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Дмитрий Бавырин
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