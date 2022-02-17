Погрязший в коммунальных проблемах Петербург станет фоном для съемок антиутопии Роднянского об эпидемии

Съемки сериала-антиутопии «Светлое будущее» начались в Санкт-Петербурге. Автором киноленты выступает известный продюсер и режиссер Александр Роднянский.

Деятель культуры решил отразить нынешние проблемы города на Неве в новом сериале. Действия будут разворачиваться в 2050 году в разгар страшной эпидемии. Петербург окажется поделен на три сектора — зеленый, оранжевый и красный. В последнем будут жить непривитые граждане в условиях беззакония, преступности и нескончаемых болезней.

Сюжет сериала очень напоминает реальные события, разворачивающиеся в Северной столице. Последнее время город уверенно сохраняет лидерство в рейтинге российских регионов по количеству случаев заражения коронавирусом. Ежедневно медики фиксируют около 16,5 тысячи заражений. За все время пандемии от COVID-19 умерли более 30 тысяч местных жителей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и его администрация провалили прививочную кампанию, призванную защитить горожан от инфекции. Они также ввели жесткие ограничительные меры, которые нанесли серьезный удар по малому бизнесу.