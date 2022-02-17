Dziennik – вероятность нападения России на Украину растёт, а не снижается

В российско-украинском конфликте всё меньше дипломатии и всё больше военных сообщений и действий. Это неправильное направление, уверен глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. В интервью Polskie Radio он обратил внимание на то, что вероятность агрессии в отношении Украины больше, чем день-два назад, но непосредственно Польше пока ничто не угрожает.



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Сообщение об отводе российских войск от границы с Украиной глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох прокомментировал следующим образом: «глядя на ситуацию объективно, мы имеем дело с российскими заявлениями о выводе войск, а не с самим выводом войск». «Скорее всё указывает на то, что деэскалация точно не имела место», — подчеркнул он в беседе с Polskie Radio.

Солох также не исключает вероятность самого радикального и опасного сценария российской атаки против Украины: массового, кровавого нападения, которому будут предшествовать ракетные удары, а сам ввод российских войск на территорию Украины будет осуществлён лишь потом. «Это может произойти со многих направлений, то есть из Луганска и Донбасса одновременно, и в сторону Киева. Также это может быть со стороны моря или по берегу моря в сторону Одессы. У РФ имеется достаточно сил, и эти силы готовы в любой момент начать такое наступление. Это самый опасный и трагический сценарий, который может быть реализован», — предупредил Солох.

В беседе он выразил сожаление по поводу того, что в этом конфликте становится всё меньше дипломатии и всё больше военных сообщений и действий, связанных с приведением воинских частей в боевую готовность. «Это неправильное направление, но мы должны попытаться отпугнуть россиян от агрессивных действий против Украины и предотвратить угрозу, которую она собой представляет для стран НАТО и Европы», — пояснил он.

«Пока не прозвучит первый выстрел, есть надежда, что дело не дойдёт не только до самых чёрных сценариев, но и до любой агрессии против Украины», — предупредил Солох. «Однако на данный момент вероятность агрессии против Украины представляется большей, чем день-два назад», — добавил он.

При этом глава Бюро национальной безопасности отметил, что, хотя Польша и не находится под угрозой прямой военной агрессии, последствия возможного нападения на Украину в виде массовой волны беженцев или царящего там хаоса она, безусловно, ощутит.