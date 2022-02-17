Блинкен: Россия может сегодня четко заявить, что не нападет на Украину, а затем выполнить это, отведя технику и войска

Блинкен рассказал, что РФ скопила около 150 тыс. военных у границ Украины на своей территории, в оккупированном Крыму и в Беларуси, и, несмотря на заявления Москвы, США пока не видят признаков их отвода.

Он также назвал сценарии возможного создания РФ ложного предлога для нападения на Украину и призвал Москву к диалогу. По словам Госсекретаря, США публично озвучивают эту информацию “в надежде, что смогут повлиять на Россию и заставить ее отказаться от пути войны и пойти по другому пути, пока время еще есть”.

“Я не сомневаюсь, что ответом на мои сегодняшние комментарии здесь будут новые заявления со стороны российского правительства по поводу того, что Соединенные Штаты разжигают истерию или что у них [у России] “нет планов” вторжения в Украину. Скажу просто. Сегодня российское правительство может объявить – без каких-либо оговорок, уклончивости или отклонения – что Россия не будет вторгаться в Украину. Четко сформулируйте. Заявите об этом миру прямо. А затем продемонстрируйте это, отведя свои войска, свои танки, свои самолеты обратно в казармы и ангары и отправив своих дипломатов за стол переговоров. В ближайшие дни мир запомнит об этом обязательстве или об отказе его выполнить”, – сказал госсекретарь.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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