 

Мнение: Про удар по ДНР

17.02.2022, 21:14, Разное
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Очень, по-моему, характерный диалог произошел у меня сегодня с украинским френдом (вполне демократических и либеральных убеждений) по поводу указанной темы. Поначалу френд Евгений всё пытался поднять меня на смех за «завиральную» идею, будто бы грядущая война должна начаться с удара ВСУ по Донбассу.

Евгений. Т.е. вы все ещё ждете удара Киева по ДНР -ЛНР? Или концепция изменилась и Путин нападет первым?
Я. Евгений, удар Киева по ДНР/ЛНР – дело практически решенное. Он уже полтора года “висит”, “упасть не может”.
Е. А..ну тогда бояться ближайшие пару лет нечего. Зачем Украине сейчас контроль над ЛНР-ДНР? Чтобы что? Поднять патриотический дух? Потерять все козыри от реального статуса жертвы? Украинцы умнее россиян, они не ведутся на тупую демагогию.
Я. Эх, Евгений… Когда ВСУ уже начнут генеральное наступление – что Вы скажете?
Е. тут надо уточнить..при Зеленском ? Этого не может быть потому что не может быть никогда. А дальше побачим 🙂 Украина в полном праве выгнать иностранных военных со своей территории.

Вот так. Буквально один наводящий вопрос – и решительное “этого не может быть никогда” переходит в “мы в полном праве выгнать”. И так говорит вполне, повторюсь, разумный, совсем не оголтелый украинец, который вначале отвергал саму идею как “путинскую пропаганду”! К сожалению, такие настроения свидетельствуют, что война действительно может начаться в любой момент… и все упирается в Зеленского.

Источник: Размышления вольного социолога



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