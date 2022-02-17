Найдена связь между ухудшением когнитивных способностей и ожирением

Новое исследование учёных из Канады позволило им понять, что лишний вес действительно влияет на когнитивные способности человека. Подтвердили свои теории эксперты с помощью тестирований добровольцев и сканирования жира.

В процессе исследовательской работы эксперты изучили данные о состоянии здоровья девяти тысяч человек, семь из которых прошли МРТ-сканирование жира, окружающего внутренние органы. Также участники эксперимента заполнили анкеты с ответами на тест, определяющий когнитивные способности.

Выяснилось, что ожирение действительно негативно влияет на работу мозга, способствует снижению притока крови к важным областям этого органа. Также лишний вес приводит к деменции в пожилом возрасте.