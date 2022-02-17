 

Найдена связь между ухудшением когнитивных способностей и ожирением

17.02.2022, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новое исследование учёных из Канады позволило им понять, что лишний вес действительно влияет на когнитивные способности человека. Подтвердили свои теории эксперты с помощью тестирований добровольцев и сканирования жира.

В процессе исследовательской работы эксперты изучили данные о состоянии здоровья девяти тысяч человек, семь из которых прошли МРТ-сканирование жира, окружающего внутренние органы. Также участники эксперимента заполнили анкеты с ответами на тест, определяющий когнитивные способности.

Выяснилось, что ожирение действительно негативно влияет на работу мозга, способствует снижению притока крови к важным областям этого органа. Также лишний вес приводит к деменции в пожилом возрасте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Перекос в экономике грозит тоталитаризмом — история России должна предостеречь американцев

10.12 / Неопределенность неизбежна даже в такой точной науке, как ядерная физика.

02.06 / Польский политик – рано сдаваться — судьба «Северного потока—2» ещё не предрешена

11.11 / В ЦИК Украины рассказали, из-за чего задерживается установление результатов местных выборов

31.05 / Американку поразила русская пастила

05.08 / Доктор Мясников предупредил Ефремова о последствиях отказа раскаяться за ДТП

05.10 / Число пострадавших в беспорядках в Бишкеке превысило 120 человек

16.11 / Действующий мэр Краматорска проиграл во втором туре выборов – теризбирком

21.01 / Вести – украинский Минкульт рассылает брошюры с инструкциями на случай ЧС и войны

28.09 / Хайек сделала фото пальцами ног

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика