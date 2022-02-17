Ученые изучили половые различия в реакции на боль

В ходе недавнего исследования коллектив учёных пришел к выводу, что реакции на болевые ощущения у самок и самцов различных видов имеются различия в реакции на болевые ощущения.

Эксперименты с рыбками зебраданио подтвердили предложения специалистов. Ученые воспользовались животными для оценки различий в реакциях. Они разделили рыбок на две группы, разделив самок и самцов. Они одинаково реагировали на боль, но самки демонстрировали более показательное поведение.

Также ученые проводили эксперименты на лабораторных мышах. Они пришли к аналогичным выводам, поэтому выдвинули предложение, что правило применимо и к людям.