Ученые изучили половые различия в реакции на боль

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17.02.2022, 21:10, Новости дня
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В ходе недавнего исследования коллектив учёных пришел к выводу, что реакции на болевые ощущения у самок и самцов различных видов имеются различия в реакции на болевые ощущения.

Эксперименты с рыбками зебраданио подтвердили предложения специалистов. Ученые воспользовались животными для оценки различий в реакциях. Они разделили рыбок на две группы, разделив самок и самцов. Они одинаково реагировали на боль, но самки демонстрировали более показательное поведение.

Также ученые проводили эксперименты на лабораторных мышах. Они пришли к аналогичным выводам, поэтому выдвинули предложение, что правило применимо и к людям.



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