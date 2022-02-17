Мнение: Франция выводит войска из Мали

Франция официально объявила о выводе своих войск из Мали в связи с “расхождениями целей Франции и правительства Мали”. Чуть ранее из страны выгнали французского посла.

Таким образом, вскоре после прибытия российских военных советников в Мали, операция “Бархан” в этой стране скоропостижно завершилась, а сама Мали окончательно выпала из французской сферы влияния.

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