 

Мнение: Франция выводит войска из Мали

17.02.2022, 21:06, Разное
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Франция официально объявила о выводе своих войск из Мали в связи с “расхождениями целей Франции и правительства Мали”. Чуть ранее из страны выгнали французского посла.
Таким образом, вскоре после прибытия российских военных советников в Мали, операция “Бархан” в этой стране скоропостижно завершилась, а сама Мали окончательно выпала из французской сферы влияния.

Источник: Colonel Cassad



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