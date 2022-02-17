Зеленский потребовал предоставить систему гарантий безопасности для Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить от РФ и США систему гарантий безопасности, не уступающую той, что предлагают странам НАТО.

Украинский лидер назвал НАТО единственным союзом, к которому страна могла бы присоединиться. Зеленский сообщил также об открытых дверях в альянсе.

«Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО. Мы об этом говорим твердо. Для нас это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда мы защищаем сами себя», – сказал Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».

Гарантии безопасности для Украины должны включать пункт о сильной, обеспеченной и вооруженной армии.

«Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность – сильные мира сего», – сказал президент.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 был закреплен курс стран в ЕС и НАТО. Украина получила статус партнера НАТО.