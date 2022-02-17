 

Россия в Совбезе ООН призвала Запад не ставить себя в неловкое положение

17.02.2022, 20:58, Новости дня
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин призвал западных коллег в Совбезе ООН не ставить себя в неловкое положение и отказаться от безосновательных обвинений в адрес РФ о якобы подготовке к нападению на Украину.

«Хотел бы выразить надежду, что представители западных стран удержатся от соблазна в угоду телекамерам превратить наше сегодняшнее заседание в площадку для безосновательных агрессивных словесных упражнений и вынести на него свои ничем не подтвержденные обвинения в том, что РФ якобы собирается напасть на Украину», – передает слова политика РИА «Новости».

Напомним, 17 февраля проходит заседание Совбеза ООН по теме выполнения Минских соглашений. Председательствует на заседании Россия.

«Мы давно уже все, что требовалось, пояснили и заявили. Объявленная дата мнимого вторжения уже прошла, поэтому, наверное, не надо ставить себя в неловкое положение», – добавил он.

Ранее американские СМИ назвали новые даты вторжения РФ на Украину. Как заявили аналитики газеты Politico, этого следует ждать после 20 февраля.



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