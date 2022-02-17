 

В Петербурге обрушился фасад здания «Красного треугольника»

17.02.2022, 20:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Фасад бывшего завода «Красный треугольник» обрушился на тротуар и деревья на площади 150 кв. метров, пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Петербурга.

«Обрушение фасада произошло в бывшем здании завода «Красный треугольник» на площади 150 кв. метров на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева, извлечена, находится в сознании, передана бригаде СМП для осмотра. Также пострадали два автомобиля», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Промышленный комплекс «Треугольника» находится на Обводном канале в исторической заводской зоне Петербурга. В общей сложности он насчитывает около 150 корпусов, признанных частью выявленного объекта культурного наследия.

В отдельных корпусах промзоны работают несколько обувных фирм, офисы, мастерские, спортивные центры, фото и музыкальные студии. Комплекс является памятником промышленной архитектуры, и ряд зданий комплекса признаны объектами культурного наследия.

Ранее при обрушении строительных лесов у Госдумы пострадали машины депутатов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Марш на Вашингтон посвящен борьбе с насилием полиции

05.03 / Степанов: Ни при каких обстоятельствах “Спутник V” не будет зарегистрирован в Украине

11.06 / Пушков оценил заявления Украины о войне из-за «Северного потока – 2»

13.07 / Эксперт рассказал россиянам, как избавиться от мошеннических звонков

05.07 / В Кремле обеспокоились развитием обстановки в Афганистане после вывода военных США

05.03 / «Превратится в обычную простуду» — французский вирусолог предположил скорое окончание пандемии Covid-19

05.02 / Россиян предупредили о новом виде мошенничества с выплатами

14.07 / В Финляндии назвали условия открытия границы с Россией

21.01 / США ввели санкции в отношении четырех украинцев, якобы связанных с Россией

19.08 / На «Армии-2021» решили показать способного принять облик любого человека андроида

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика