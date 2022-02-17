 

В Петербурге обрушился фасад здания «Красного треугольника»

17.02.2022, 20:58, Новости дня
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Фасад бывшего завода «Красный треугольник» обрушился на тротуар и деревья на площади 150 кв. метров, пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Петербурга.

«Обрушение фасада произошло в бывшем здании завода «Красный треугольник» на площади 150 кв. метров на тротуар и деревья. Пострадала женщина от падения дерева, извлечена, находится в сознании, передана бригаде СМП для осмотра. Также пострадали два автомобиля», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Промышленный комплекс «Треугольника» находится на Обводном канале в исторической заводской зоне Петербурга. В общей сложности он насчитывает около 150 корпусов, признанных частью выявленного объекта культурного наследия.

В отдельных корпусах промзоны работают несколько обувных фирм, офисы, мастерские, спортивные центры, фото и музыкальные студии. Комплекс является памятником промышленной архитектуры, и ряд зданий комплекса признаны объектами культурного наследия.

Ранее при обрушении строительных лесов у Госдумы пострадали машины депутатов.



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