 

Австралиец попытался выдать себя за наследника правившей в Италии династии

17.02.2022, 20:57, Новости дня
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Турист из Австралии, выдавая себя за наследника последней правившей в Италии Савойской династии, пришел с багажом в королевский дворец в Милане и попытался заселиться, информирует газета La Stampa.

Мужчина с чемоданами явился в здание, которое работает в качестве выставочного зала, в среду. Сотрудникам он заявил, что является законным наследником Савойского дома и, следовательно, весь дворец принадлежит ему, передает РИА «Новости».

Через час он вернулся и отказался уходить, продемонстрировав документы, которые он якобы выслал итальянским властям. Отмечается, что 37-летний мужчина мешал проходу посетителей и работников галереи, монтировавших новую выставку.

Для того, чтобы выпроводить незваного гостя, потребовалось вмешательство пожарных и десятка полицейских.

Королевским дворцом (Палаццо Реале) на протяжении многих веков владели миланские правители. С объединением Италии в 1861 году он превратился в резиденцию королей из Савойской династии.



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