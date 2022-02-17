Der Spiegel – болгарский депутат продемонстрировал нацистское приветствие в Европарламенте

Болгарский евродепутат Ангел Джамбазки продемонстрировал нацистское приветствие во время заседания Европарламента, пишет Der Spiegel. Издание пишет, что политик показал характерный жест после своего выступления, в котором он раскритиковал ЕС за решения в отношении Венгрии и Польши.



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В минувшую среду болгарский евродепутат Ангел Джамбазки продемонстрировал нацистское приветствие в ходе заседания Европарламента, пишет Der Spiegel. Издание пишет, что инцидент произошёл во время дебатов по поводу верховенства права в Польше и Венгрии. Закончив своё выступление, Джамбазки начал подниматься по ступенькам к выходу из зала заседаний: в один момент он повернулся лицом к фракции европейских консерваторов и реформистов и вытянул вверх свою правую руку.

Как отмечает Der Spiegel, в своей речи Джамбазки заявил: «Мы не позволим никому указывать нам, что говорить и что делать. Я люблю Болгарию, Венгрию, Орбана, «Фидес» и Европу национальных государств».

У себя в Twitter Джамбазки назвал решение ЕС о верховенстве права в Польше и Венгрии «мерзостью». Der Spiegel напоминает, что в минувшую среду Европейский суд отклонил жалобы Венгрии и Польши, связанные с сокращением субсидий из-за правовых нарушений.