 

Le Figaro – Макрон спешит решить международные проблемы до выдвижения на президентских выборах

17.02.2022, 20:34, Новости дня
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За два месяца до выборов президент Франции Эммануэль Макрон надеется продвинуться в решении некоторых внешнеполитических вопросов, будь то украинский кризис или военное присутствие в Мали, пишет Le Figaro. Пользуясь своим положением, глава государства увеличил число контактов с лидерами других стран, при этом до последнего откладывая выдвижение своей кандидатуры.


AP

С начала нового года, несмотря на приближающиеся президентские выборы, Эммануэль Макрон в полной мере пользуется своим положением главы государства и постоянно повторяет, что останется президентом «до последней четверти часа», рассказывает Le Figaro. Французский лидер максимально тянет с объявлением о выдвижении своей кандидатуры, чтобы как можно дольше откладывать официальное начало своей избирательной кампании. В ожидании, которое должно закончиться самое позднее в начале марта, Макрон намерен урегулировать различные вопросы, которых особенно много в международной повестке.

Прежде всего, глава Франции пытается снизить напряжённость на востоке. Несмотря на шаги Владимира Путина, надежда на долгожданную «деэскалацию» в отношениях РФ и Украины до сих пор не стала реальностью, указывает издание. Такая ситуация заставила Эммануэля Макрона увеличить число переговоров со своими коллегами в Европе и других странах — так, во вторник вечером он провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, а утром в среду — с китайским лидером Си Цзиньпином.

Кроме того, с этого года Франция стала председателем в Совете Евросоюза, где также требуется принять множество решений, например, по вопросам мигрантов, экономики, налогов, цифровых компаний и космоса. Последнюю тему Эммануэль Макрон поднял в среду в Тулузе — он заявил о «конкурентоспособности и самостоятельности» ЕС в этой области, несмотря на сильное «отставание» от США, РФ и Китая. Глава государства выразил сожаление, что «Европа пропустила некоторые стратегические переломные моменты», однако, по его мнению, это «не конец света».

В связи с этим он призвал «срочно действовать» и «принимать понятные и структурообразующие решения» на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Французский лидер подчеркнул, что в Европе делают ставку на длительные пилотируемые полёты, а не на коммерциализацию космоса. Также Макрон выразил желание взять курс на Луну, а также отправить миссию на Марс к концу следующего десятилетия.

Вскоре после выступления в Тулузе президент Франции вернулся в Париж, где состоялись его переговоры с сенегальским коллегой Маки Саллом в рамках предварительной встречи накануне саммита «Европейский союз — Африканский союз». Вечером в Елисейском дворце Эммануэль Макрон провёл рабочий ужин, на котором присутствовало множество глав африканских государств. На повестке было подтверждение «окончания операции «Бархан» в Мали, о котором уже сообщалось в июне прошлого года. Также был поднят вопрос о новом согласовании военного присутствия Франции и ЕС в Сахеле: на фоне разорванных дипломатических отношений с хунтой в Бамако пришлось усилить бдительность для предотвращения атак террористов и джахадистов. Эти темы станут важнейшими во время президентской кампании, когда она наконец начнётся. Пока же, как пишет в заключение Le Figaro, среди кандидатов не хватает одного — Эммануэля Макрона.



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