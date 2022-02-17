Мужа Тони Матвиенко назвали альфонсом. Она отреагировала

“Тоня запала на альфонса Мирзояна”, – прочитала хейтерский комментарий артистка. Это заявление вызвало у нее смех.

“А кто у нас альфонс? Что это означает? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой”, – ответила певица.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

В 2017 году Тоня Матвиенко вышла замуж за Арсена Мирзояна. Для каждого из них этот брак стал вторым. Пара воспитывает дочь Нину (2016). Семья проживает в доме матери артистки, певицы Нины Матвиенко.

От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна.

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