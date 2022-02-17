 

Мужа Тони Матвиенко назвали альфонсом. Она отреагировала

17.02.2022, 20:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Тоня запала на альфонса Мирзояна”, – прочитала хейтерский комментарий артистка. Это заявление вызвало у нее смех.

“А кто у нас альфонс? Что это означает? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой”, – ответила певица.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

В 2017 году Тоня Матвиенко вышла замуж за Арсена Мирзояна. Для каждого из них этот брак стал вторым. Пара воспитывает дочь Нину (2016). Семья проживает в доме матери артистки, певицы Нины Матвиенко.

От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Помпео: США будут поддерживать военное преимущество Израиля

21.11 / В РФ снизилась безработица

28.06 / Стрельба произошла в распределительном пункте Walmart в США, есть жертвы

27.09 / Массовые сбои в работе компьютеров произошли из-за обновления Windows 10

09.02 / “Я ее украду и заберу в горы”. Цимбалюк рассказал, как спас спикера МИД РФ Захарову

26.01 / Ученые выяснили продолжительность жизни «омикрона» вне организма человека

07.08 / Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана

20.08 / В КС белорусской оппозиции поставили под сомнение перспективы членства страны в ОДКБ

27.10 / Le Monde – Запад осудил переворот в Судане, а РФ считает его логичным

15.07 / Экс-генпрокурор Сешнс проиграл на праймериз по выборам в Сенат в Алабаме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика