 

Первая в истории клонированная самка исчезающего вида хорьков достигла детородного возраста

17.02.2022, 20:22, Новости дня
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Не так давно ученые смогли клонировать самку исчезающего вида хорьков. Она достигла детородного возраста и эксперты из Соединённых Штатов Америки планируют вывести потомство, что повысит шансы на выживание популяции.

Черноногие хорьки много пережили в прошлом столетии. Сперва они пострадали от массовой распашки земель, а затем столкнулись с эпидемией чумы. Многие животные погибли и вид начал вымирать.

На основе ДНК умершей самки хорька учёные создали клетки, которые имплантировали в матки домашних хорьков. Это позволило клонировать животное, которое, возможно, скоро приведет потомство.



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