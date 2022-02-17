Первая в истории клонированная самка исчезающего вида хорьков достигла детородного возраста

Не так давно ученые смогли клонировать самку исчезающего вида хорьков. Она достигла детородного возраста и эксперты из Соединённых Штатов Америки планируют вывести потомство, что повысит шансы на выживание популяции.

Черноногие хорьки много пережили в прошлом столетии. Сперва они пострадали от массовой распашки земель, а затем столкнулись с эпидемией чумы. Многие животные погибли и вид начал вымирать.

На основе ДНК умершей самки хорька учёные создали клетки, которые имплантировали в матки домашних хорьков. Это позволило клонировать животное, которое, возможно, скоро приведет потомство.