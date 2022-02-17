 

Заявки на транзит газа через Украину значительно выросли

17.02.2022, 20:10, Новости дня
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Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему выросли в 1,6 раза, газопровод «Ямал-Европа» продолжает работать в режиме реверса, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.

Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны РФ на 17 февраля составляют 50,6 млн кубометров, а на 18 февраля – 83,6 млн кубометров, следует из данных «Оператора ГТС Украины», передает РИА «Новости».

Транзит российского газа через украинскую территорию в январе резко упал. При этом с конца января «Газпром» увеличил прокачку.

На прошлой неделе украинский транзит снова скатился до среднего январского уровня, а в понедельник и вторник немного вырос – до 61,4 и 69,1 млн кубометров.

Мощности газопровода «Ямал-Европа» остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод работает в реверсном режиме – поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

Ранее компания отказалась бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на месяц вперед. 



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