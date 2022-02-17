 

США начали изучать ответ РФ на реакцию по гарантиям безопасности

17.02.2022, 20:10, Новости дня
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США изучаю российский ответ на реакцию Вашингтона по предложениям по гарантиям безопасности, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на заседании Совбеза ООН по теме Минских соглашений.

Он подтвердил, что ответ российской стороны был получен и началось изучение.

«Более трех недель назад мы предоставили РФ документ с деталями, конкретными взаимными шагами, которые мы можем предпринять в ближайшее время для решения наших озабоченностей и продвижения интересов безопасности России, США, наших европейских партнеров и союзников», – передает ТАСС со ссылкой на слова Блинкена.

Напомним, в 17.00 российский МИД разместил на своем сайте полный текст ответа РФ на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что намерен обнародовать текст российского ответа.



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