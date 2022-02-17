 

Первый военный эшелон вернулся к месту дислокации в Чечне после учений в Крыму

17.02.2022, 20:10, Новости дня
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Первый эшелон дислоцированного в Чечне мотострелкового соединения ЮВО прибыл в пункт постоянной дислокации после участия в учениях в Крыму, сообщили в Минобороны России.

«Первые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в пункт постоянной дислокации после участия в тактическом учении на одном из общевойсковых полигонов на территории Республики Крым», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Также официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что первые подразделения, которые были задействованы в учениях, прибывают в воинские гарнизоны.

Как сказал официальный представитель военного ведомства, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, которые отрабатывали задачи на полигонах в Курской области, ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области.

Он отметил, что «сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более полутора тысяч километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской Республике и в Республике Дагестан».

Кроме того, железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа возвращаются с полигонов в Курской и Брянской областях в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.

Ранее из Крыма после учений выполнили марши около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. 

В среду военное ведомство объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходил эпизоды масштабных учений всех ВС России.



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