 

Лукашенко – если Запад продолжит атаковать Белоруссию, я буду вечным президентом

17.02.2022, 19:50, Новости дня
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Александр Лукашенко заявил, что может покинуть свою должность, если Запад и, прежде всего, американцы прекратят атаковать Белоруссию. Как передаёт БЕЛТА, в противном случае, добавил Лукашенко, он будет «вечным президентом».


AP

Если Запад продолжит атаковать Белоруссию, Александр Лукашенко будет «вечным президентом». Как передаёт БЕЛТА, об этом Лукашенко рассказал журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022» на полигоне Осиповичский.

«Если коллективный Запад, прежде всего американцы, снимут Белоруссию с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, всё будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят», — рассказал Лукашенко, отвечая на вопрос: при каких условиях он готов оставить президентский пост.

Однако Лукашенко добавил, что если Запад продолжит по-прежнему атаковать Белоруссию, он будет «вечным президентом».



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