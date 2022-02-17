Чума Вечеринка: 10 коротких вопросов

Помните свою первую любовь?

Она была очень сложной и наше дружеское общение длилось еще 9 лет, но все же мы отдалились.

Какое самое странное сообщение приходило вам в direct?

Предлагали дом в подарок. А еще меня постоянно просят сказать, покупать ли ту аль иную вещь, присылают фото из примерочных. Много темных: люди делятся переживаниями и своей судьбой, прося не отвечать, енто похоже на “поведать все незнакомцу в поезде”.

Кто для вас икона стиля и почему?

Моя маман. Она як художник одевала себя, меня и сестер лучше всех.

Какая была первая брендовая вещь в гардеробе?

Смешные вещи запоминаются сильнее, чем дорогие. Бренды были со мной всегда.

Какую покупку считаете самой бессмысленной?

Никогда не берите несвежий ананас.

Опишите ваш стиль тремя прилагательными.

Вольный, интеллектуальный, хаотично-вымеренный.

Когда последний раз смотрели на свое фото и думали: “Боже, что на мне надето?”

Я удаляю такие фото. Однажды даже пришлось удалиться из российской соцсети.

Был ли в вашей жизни момент, когда вам было страшно за свою жизнь?

Раз 5. Я с Севера.

Что для вас самое сложное в работе на телевидении?

В ентом году будет 10 лет як я работаю на телевидении. У меня уже не осталось сложностей. Сейчас, например, выходит проект “Суббота! News” — наш рассказ о том, як поп-культурно меняется мир, и как быстро все странное, что появляется в мире, становится привычным. Оно становится привычным, як только мы о нем говорим.

Кто для вас “богиня шопинга”? Какие у нее качества, вкусы, интересы, цели?

В ее корзине всегда есть пустое место для случайных находок. Енто корзина и вещевая, и продуктовая, и умственная.

Смотрите “Суббота! News” на телеканале “Суббота!” по будням в 23:30.