 

Инвестбанкир Саква: При драконовском налогообложении газодобытчики будут снижать объемы инвестиций

17.02.2022, 19:43, Новости дня
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“Законопроект очень проблемный. Во-первых, он ставит себе задачу вытянуть как можно больше из газовых добытчиков. Стараются выжать все, что только можно. Соответственно, если сейчас газовые добытчики начали очень интенсивно инвестировать в развитие, то при таком явно драконовском налогообложении они явно будут снижать объемы инвестирования в добычу”, – заявил эксперт. 

Он добавил, что когда в 2015 году ренту увеличили до 55%, компании сократили инвестиции.

Контекст:

9-го и 11 февраля правительство и депутаты фракции “Слуга народа” зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69–74%, что в несколько раз больше текущего уровня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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