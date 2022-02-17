Инвестбанкир Саква: При драконовском налогообложении газодобытчики будут снижать объемы инвестиций

“Законопроект очень проблемный. Во-первых, он ставит себе задачу вытянуть как можно больше из газовых добытчиков. Стараются выжать все, что только можно. Соответственно, если сейчас газовые добытчики начали очень интенсивно инвестировать в развитие, то при таком явно драконовском налогообложении они явно будут снижать объемы инвестирования в добычу”, – заявил эксперт.

Он добавил, что когда в 2015 году ренту увеличили до 55%, компании сократили инвестиции.

Контекст:

9-го и 11 февраля правительство и депутаты фракции “Слуга народа” зарегистрировали проекты законов о повышении налогов на добычу газа в Украине до 69–74%, что в несколько раз больше текущего уровня.

—