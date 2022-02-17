Маляр: РФ прибегла к тактике НКВД – обстреляв детсад и школу, они обвинили в этом Украину. Но наше информационное преимущество – в правде

Российская Федерация действует в свойственной ей манере. Грубо нарушает международное право, договоренности, цинично обстреливает детский сад и школу, а затем заполняет информпространство фейками, что это якобы украинская сторона. Такая информационная тактика, если честно – учитывая, что ею пользовались еще НКВД – уже десятки лет как разоблачена.

Впрочем, наше информационное преимущество – в правде, которая к тому же подтверждается фактическими доказательствами.

За сегодняшний день пресс-служба ООС приняла на себя основную информационную нагрузку.

Пресс-служба ООС целый день формирует свежие сводки с места событий. Все они на странице операции Объединенных сил и на сайте Минобороны (в том числе на английском).

Кроме того, пресс-служба ООС сегодня принимала и до сих пор принимает десятки СМИ, помогает со съемками, комментариями, брифингами.

Сегодня совместно с Министерством внутренних дел удалось предоставить возможность более двух десяткам западных СМИ оперативно освещать события в ООС (это был фактически организационный подвиг, к которому причастны Анатолий Прошин, Василий Лабай и Антон Геращенко).

Благодарю командующего операции Объединенных сил Александра Павлюка за понимание всей важности информирования из ООС и содействие со стороны командования.

Источник: Ганна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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