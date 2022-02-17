 

Подконтрольный Смольному «Мостротрест» подозревают в нарушении экологического законодательства

17.02.2022, 19:38, Новости дня
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На днях в Петербурге разразился экологическо-коммунальный скандал. Telegram-канал «78.ru» разметил видеоролик, на котором дворники скидывают грязный снег с Пироговской набережной в Неву. Так как мостом заведует городское предприятие СПб ГУ «Мостотрест», то, вероятно, именно его сотрудники отвечали за уборку объекта. Согласно КоАП РФ, такие действия приравниваются к загрязнению водных ресурсов и караются законом. Однако пока Смольный не опубликовал заявлений по этому поводу.

Опасения вызывает то, что в грязном снеге могут содержаться реагенты, которые коммунальщики обычно используют при уборке. Хоть подчиненные губернатора Александра Беглова заявляли, что улицы больше не обрабатывают химией, экологи делают иные выводы. Если в Неву сбрасывают снег с опасными химическими веществами, это может нанести непоправимый вред экологии. Состояние окружающей среды в Петербурге уже сейчас вызывает опасения экспертов.

Не исключено, что в ближайшее время ситуация не изменится и сотрудники «Мостотреста» продолжат загрязнять главную городскую реку. Дело в том, что Смольный ранее уже смотрел «сквозь пальцы» на нарушения городских предприятий, хотя частные предприятия жёстко наказывались за такие же ошибки.

Управляющим компаниями и частным коммунальным хозяйствам администрация Беглова регулярно выписывает крупные штрафы, сумма которых может доходить до нескольких миллионов рублей. При этом в прессе писали, что в отчетах Городской административно-технической инспекции (ГАТИ) совсем нет данных о санкциях, применяемых к государственным организациям.

Если власти Петербурга и дальше будут допускать произвол со стороны городских предприятий, то в будущем это может вылиться в экологическую катастрофу регионального масштаба. Ранее эксперты-экологи уже заявили, что все 24 акватории Петербурга непригодны для купания. Этот вывод они сделали, обнаружив в пробах воды высокую концентрацию тяжелых металлов, цинка, микропластика и других веществ. Также, по оценкам экологического движения «Зеленый патруль», Петербург не вошел в десятку городов РФ с приемлемым состоянием экологии. У Москвы в этом плане дела идут намного лучше.



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