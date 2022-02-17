В Петербурге может начаться новый виток передела рынка соцпита из-за нововведений ФАС

В РФ пересмотрели процедуру распределения госконтрактов на организацию питания в школах. Специалисты Федеральной антимонопольной службы сообщили, что при распределении тендеров с 1 января 2022 года акцент делается на качественных критериях. Ранее ключевым показателем при выборе исполнителя контрактов выступала предложенная ими цена. Не исключено, что подобные изменения приведут к очередному переделу рынка соцпитания в Петербурге.

Ранее на неценовые критерии приходилось всего 30%, тогда как от предлагаемой стоимости зависело 70% успеха, теперь – наоборот.

Согласно новым правилам, для участия в торгах за контракты стоимостью от 500 тысяч рублей компании также должны будут пройти квалификацию. Поставщиков не допустят, если они не смогут подтвердить наличие опыта в исполнении аналогичных договоров.

Предполагается, что нововведения помогут улучшить качество детского питания, сильно упавшее из-за демпинга. В Санкт-Петербурге, в школах №62, №110, №120, №135 и №605, а также гимназии №61 стоимость за порцию школьного питания упала до самого минимального по городу значения. За договор с ними боролся комбинат «Калина», ранее носивший название «БЗУ». Во время аукциона поставщик занизил стартовую цену настолько, что себестоимость одного обеда упала до 20 рублей.

Подобным образом победу на торгах одержали «ТД Ленинградский» и «Северная столица» в Московском районе. Благодаря демпингу им удалось устранить «Столовую №14», годами обслуживавшую местные образовательные учреждения.

Изменения в системе закупок вынудят многие предприятия искать иные способы получения тендеров. В связи с этим журналисты предупредили о возможном переделе рынка соцпитания.

О большом количестве картелей в отрасли ранее рассказывал экс-глава Управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков. Он открыто критиковал районных чиновников, участвовавших в сговорах, а также говорил о нежелании Смольного решать проблему.

Осенью Барабанщикова задержали, вменив бездоказательное обвинение. Эксперты считают, что уголовное дело возбудили по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, возмутившегося критикой экс-чиновника в свой адрес. Более того, через невестку Александра Захватова градоначальник может быть связан с «Фирмой Флоридан». Родственница неофициального представителя главы города раньше работала на эту компанию.