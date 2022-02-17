 

Мнение: Об отводе российских войск после учений

17.02.2022, 19:34, Разное
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МО РФ об отводе войск в пункты постоянной дислокации.

PS. США в ответ заявляют, что это все обман и вместо отвода войск продолжается их наращивание (толстый намек, что это все как "вывод российских войск из Сирии"). Также Вашингтон заявляет об &quot;очень высокой вероятности нападения Путина на Украину". Байден и вовсе заявил, что "Россия вторгнется на Украину в считанные дни". Киевские марионетки продолжают призывать перестать запугивать всех нападением Путина из-за огромных экономических издержек этой кампании для Украины.

Информация о скором нападении Путина столь же надежна, как и ранее.

Источник: Colonel Cassad



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