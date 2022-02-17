Как поддерживать красоту тем, кто живет в спешке: простые в исполнении и быстрые бьюти-приемы

В суете повседневной жизни у нас практически не остается времени, чтобы позаботиться о себе. Таким образом, мы в конечном итоге оставляем в стороне уход за телом, кожей и волосами. Однако для тех, у кого нет времени, есть несколько бьюти-приемов, которые очень просты и быстры в исполнении.

Пейте воду

Начнем мы, пожалуй, с самого важного совета. Нужно пить воду! Да, питьевая вода и поддержание водного баланса имеют большое значение для организма. Потому что, регулярно выпивая воду, вы поможете ему избавиться от токсинов, улучшите кровообращение, работу пищеварительной системы и сохраните кожу увлажненной изнутри. В любом случае всегда носите с собой бутылку воды и избегайте обезвоживания в течение дня.

Питайтесь сбалансированно

Еще один очень важный совет по красоте — нужно придерживаться здоровой и сбалансированной диеты. Таким образом, вы обеспечите свое тело питательными веществами.

Кроме того, старайтесь включать в рацион продукты, богатые клетчаткой, которые поддерживают кишечную флору. Таким образом, у вас будет более здоровая кожа без прыщей. Точно так же продукты с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами воздействуют на обновление клеток, борясь с преждевременным старением кожи.

Ухаживайте за волосами

Важно ухаживать за волосами изнутри и снаружи. Кроме того, имея здоровые и красивые волосы, вы экономите время на сборах. Инвестируйте в качественные косметические продукты, которые подходят для вашего типа волос.

Также, чтобы усилить действие продуктов и сделать пряди более здоровыми, сильными и яркими, старайтесь употреблять продукты, богатые кальцием и магнием. Например, морковь и шпинат, которые помогают предотвратить выпадение волос.

Используйте многофункциональную косметику

Кроме того, чтобы сократить время ухода, хороший совет по красоте — инвестировать в многоцелевую косметику. Например, мыло с функцией отшелушивания или тональный крем с солнцезащитным фактором и прочее.

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Всегда удаляйте весь макияж

Один из самых важных советов по красоте: никогда не оставляйте косметику на коже вечером. Потому что макияж в конечном итоге забивает поры. Подобное приводит к увеличению жирности и появлению прыщей. Однако очистка кожи может занять некоторое время. Итак, чтобы сэкономить время, используйте мыло для снятия макияжа, чтобы одновременно снимать мейкап и умываться.

Регулярно посещайте дерматолога

Чтобы сохранить здоровье кожи, следует регулярно консультироваться с дерматологом. Потому что, если у вас нет на лице прыщей, пятен или других проблем, вы тратите меньше времени на макияж. Так как вам не нужно будет часами наносить тональный крем, консилер и другие косметические средства, чтобы замаскировать несовершенства кожи.

Отшелушивайте кожу еженедельно

При отшелушивании кожа обновляется, поэтому выглядит более здоровой и красивой. Так что инвестируйте в отшелушивающие средства. Но используйте пилинги и скрабы только один раз в неделю, чтобы не повредить кожу.

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Используйте мыло, подходящее для вашего типа кожи

Необходимо использовать мыло, подходящее для вашего типа кожи (сухой, жирной или комбинированной). Так как такой вид продукта имеет определенные активные соединения для решения проблем каждого типа. Например, от прыщей на жирной коже или для улучшения состояния сухой кожи. Кроме того, стоит помнить, что нельзя использовать одно и то же мыло для лица и тела, так как каждая часть тела имеет определенную потребность.

Используйте лед для лица

Очень интересный бьюти-совет — положить на лицо лед или окунуть лицо в тазик с водой и льдом. Это уменьшит проявление темных кругов и прыщей.

Наносите вазелин на брови

Чтобы иметь аккуратные и увлажненные брови, нанесите на них вазелин. Он препятствует испарению лишней влаги, а также обладает фиксирующим эффектом.

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Используйте касторовое масло

Еще один бьюти-совет — нанесите на волосы касторовое масло. Оно богато антиоксидантами, омега-6 и омега-9 и витамином Е. Таким образом, масло увлажняет ваши волосы, борется с перхотью и секущимися кончиками. Наконец, вы также можете использовать касторовое масло для бровей и ресниц.

Используйте зеленый чай от жирности

Полезно мыть волосы зеленым чаем. Такая процедура улучшает микроциркуляцию.

Используйте алоэ от выпадения волос

Ценный косметический совет при выпадении волос — использовать алоэ вера. Оно богато питательными веществами, минералами, ферментами и витаминами, которые питают и укрепляют кожу головы и пряди волос, предотвращая их выпадение. Наконец, алоэ вера показано для сухих, окрашенных локонов, волос с себореей.

Используйте мерцающие тени для век

Сейчас поделимся еще одним интересным советом. Чтобы придать макияжу сияние, нанесите мерцающие тени для век на губы поверх помады.

Используйте компактную пудру

Чтобы ваша помада держалась дольше, существует очень простой секрет — нанесите компактную пудру поверх нее, чтобы закрепить ее. Затем завершите макияж еще одним слоем помады.

Смочите кисть

Точно так же, чтобы тени для век держались дольше, следует смочить кисть фильтрованной водой перед нанесением средства. Помните, что наносить тени на веки стоит, постукивая кистью.

Используйте домашнюю маску для лица

Чтобы сохранить кожу лица увлажненной и здоровой, нужно периодически делать маску для лица с бананом и оливковым маслом. Почему? Сейчас расскажем. Все потому, что бананы предотвращают появление прыщей и замедляют процесс появления морщин. Оливковое масло увлажнит поверхностный слой кожи.

Используйте увлажняющий крем с кокосовым маслом

Необходимо использовать крем для тела с кокосовым маслом или чистое кокосовое масло в качестве крема. Это масло помогает увлажнить кожу лица, рук и ног.

Расслабьтесь

Так как поддерживать красоту тем, кто живет в спешке? Важно находить время для расслабления. Так как тревога и стресс — главные враги красоты. Кроме того, они вредят здоровью кожи и тела. Также в такие периоды кожа становится более дряблой, склонной к появлению угрей.

Так что найдите время, чтобы расслабиться, заняться йогой или медитацией. И занимайтесь физическими упражнениями, чтобы сделать ваше тело более здоровым.