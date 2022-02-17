Арестован второй подросток по делу об избиении женщин в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали второго подозреваемого в избиении двух женщин, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По подозрению в избиении женщины и ее дочери сыщики уголовного розыска задержали двух молодых людей, 2004 и 2005 годов рождения. Оба они – студенты одного из колледжей столицы Среднего Урала. Один из них ранее уже задерживался представителями МВД в качестве причастного к грабежу, за что и был поставлен на учет в ПДН», – сообщил Горелых РИА «Новости».

Оба подростка воспитываются в полных семьях, сейчас их заключили под стражу в СИЗО. В ходе беседы они заявили, что готовы извиниться перед потерпевшими. Устанавливаются другие возможные участники преступления.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц», сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Шульга.

Он уточнил, что ранее возбужденное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» передано из органов МВД в СК, они соединены в одно производство. Статья о хулиганстве предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, 11 февраля двое подростков в автобусе оскорбили местную жительницу. После этого они вышли вместе с ней на остановке, избили женщину и ее дочь. У одной из потерпевших зафиксировали вред здоровью средней тяжести.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что в результате инцидента пострадала известный педагог Надежда Глазова. Ей необходима операция из-за перелома. У ее дочери диагностировали сотрясение мозга. По данным УМВД, нападение совершили подростки, один из них задержан.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения девушки и ее матери в Екатеринбурге подростками.

Перед пострадавшими женщинами извинился руководитель азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлинский.