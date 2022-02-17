 

Арестован второй подросток по делу об избиении женщин в Екатеринбурге

17.02.2022, 19:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Екатеринбурге задержали второго подозреваемого в избиении двух женщин, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По подозрению в избиении женщины и ее дочери сыщики уголовного розыска задержали двух молодых людей, 2004 и 2005 годов рождения. Оба они – студенты одного из колледжей столицы Среднего Урала. Один из них ранее уже задерживался представителями МВД в качестве причастного к грабежу, за что и был поставлен на учет в ПДН», – сообщил Горелых РИА «Новости».

Оба подростка воспитываются в полных семьях, сейчас их заключили под стражу в СИЗО. В ходе беседы они заявили, что готовы извиниться перед потерпевшими. Устанавливаются другие возможные участники преступления.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц», сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Шульга.

Он уточнил, что ранее возбужденное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» передано из органов МВД в СК, они соединены в одно производство. Статья о хулиганстве предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Согласно версии следствия, 11 февраля двое подростков в автобусе оскорбили местную жительницу. После этого они вышли вместе с ней на остановке, избили женщину и ее дочь. У одной из потерпевших зафиксировали вред здоровью средней тяжести.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что в результате инцидента пострадала известный педагог Надежда Глазова. Ей необходима операция из-за перелома. У ее дочери диагностировали сотрясение мозга. По данным УМВД, нападение совершили подростки, один из них задержан.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения девушки и ее матери в Екатеринбурге подростками.

Перед пострадавшими женщинами извинился руководитель азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлинский.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / 66-летняя Успенская составила завещание, чтобы спать спокойно

14.10 / Жена Комарова рассказала, как после победы на конкурсе “Мисс Украина” едва не лишилась волос

21.04 / Саакашвили намерен к осени приехать в Грузию

26.07 / Курс биткоина вырос почти до $40 тыс.

08.03 / Губернаторы поздравили россиянок с 8 Марта

28.08 / КС признал неконституционными карантинные требования и назначение Сытника, ЕС согласовал санкции против Беларуси. Главное за день

10.12 / Зеленский заявил Байдену о готовности к прямым переговорам с Путиным

21.07 / Гривна существенно подешевела по отношению к основным валютам

08.01 / Телескоп James Webb успешно развернул первую часть главного зеркала

05.02 / Лев Лещенко рассказал, почему они с женой не решились усыновить ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика