Путин назвал борьбу с бедностью одним из важнейших вопросов

Важнейшим социальным вопросом, который необходимо решать, является борьба с бедностью, указал президент РФ Владимир Путин, подводя итоги совещания по экономическим вопросам с правительством.

«Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом, двигаться в направлении решения по одному из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю, без всяких сомнений», – цитирует его ТАСС.

Президент также прокомментировал оценки дополнительных доходов.

«Коллеги некоторые говорят о возможности выделить на эти цели триллион рублей, кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше. Говорится о том, что дополнительных доходов у нас будет то полтора триллиона, то 1,4 триллиона, Минфин говорит триллион. Соответственно, от этого исходят, считая, сколько мы должны будем направить средств на выполнение наших социальных обязательств, растущих наших социальных обязательств в связи с изменением экономической ситуации в целом и у нас, и в мире», – сказал он.

Путин отметил, что текущее совещание «это лишь первый подход к снаряду». Запланировано также обсуждение на площадке правительства. По его словам, наравне с социальными обязательствами не меньшее значение с точки зрения развития экономики в целом имеют инфраструктурные проекты. На их реализацию президент также попросил обратить особое внимание.

Путин анонсировал следующее совещание по подготовке послания Федеральному собранию «через неделю».

Ранее Путин заявил, что рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%.