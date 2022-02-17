 

Блинкен назвал контакты США и РФ «прелюдией» к саммиту лидеров двух стран

17.02.2022, 19:26, Новости дня
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Контакты, которые США предлагают России, могут стать прелюдией к встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Эти встречи могли бы стать основой для саммита ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимопониманий по нашим взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», – передает слова Блинкена РИА «Новости».

«Ранее сегодня я направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта», – сказал он.

Также США предлагает РФ встречи в формате Совета РФ-НАТО и ОБСЕ.

В пятницу МИД опубликовал реакцию на ответ США по гарантиям безопасности. «Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности», – говорится в заявлении.



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