 

Мнение: Призыв в никуда

17.02.2022, 19:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин считает, что любые проявления экстремизма и нарушений правопорядка со стороны мигрантов должны караться высылкой и запретом на въезд в страну в будущем. "Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность – (должны – ИФ) служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", – сказал Путин в четверг на расширенной коллегии МВД РФ.

Самое смешное здесь то, что совсем недавно на фоне острой нехватки рабочих рук в строительной отрасли был организован массовый завоз мигрантов. При этом в интернете абсолютно спокойно действуют расценки на снятие запрета на въезд. Цена вполне демократичная — 35 тысяч рублей. Поэтому Путин здесь, как обычно, играет на публику. В реальности круговорот мигрантов — это отлаженный бизнес, приносящий вполне ощутимый доход. Хуснуллин сообщил, на чем держится этот бизнес: по его словам, мигрант демонстрирует 50% большую работоспособность при затратах на его труд на 30% меньших, чем затраты на российских граждан. Откуда эта скидка, понятно — работодатели фактически не платят налоги с зарплат мигрантов.

В любом случае механизма контроля за мигрантами нет. Строго говоря, он должен начинать работать еще в стране происхождения, отсекая потенциально неблагополучных и сомнительных, но в итоге везут всех, а разбираются с ними уже тут. Да и то — случайным образом и если получится. Отсюда и массовые сообщения о преступлениях со стороны иностранцев, которые идут буквально каждый день. Причем если раньше они в основном касались «разборок» одних преступных этнических группировок с другими, то теперь объектами насилия и нападений становятся все чаще наши граждане. Ряд городов уже превратились в мигрантские гетто — вроде калужского Обнинска. Бывший наукоград и город ядерных физиков теперь филиал среднеазиатского ада, куда сливается вся криминальная и неблагополучная пена. И не только Обнинск, конечно.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Поработал лицом

03.02 / Xiaomi купила контрольный пакет акций крупнейшего разработчика ИИ CVITEK

10.12 / Мнение: Путина удивили цены на продукты

31.07 / Собчак развеяла слухи о том, что Богомолову подарили первую квартиру в Москве

29.09 / Скандалы: Показуха за 130 миллиардов

01.02 / Дешево, но смертельно

25.01 / «Причин для паники нет»

25.11 / Мнение: Тестирование

15.02 / Букмекеры принимают ставки на имя второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри

26.10 / Мнение: Проблемы российских студентов, олимпиада по астрономии и распознавание напетых песен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика