Мнение: Призыв в никуда

Президент РФ Владимир Путин считает, что любые проявления экстремизма и нарушений правопорядка со стороны мигрантов должны караться высылкой и запретом на въезд в страну в будущем. "Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность – (должны – ИФ) служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", – сказал Путин в четверг на расширенной коллегии МВД РФ.

Самое смешное здесь то, что совсем недавно на фоне острой нехватки рабочих рук в строительной отрасли был организован массовый завоз мигрантов. При этом в интернете абсолютно спокойно действуют расценки на снятие запрета на въезд. Цена вполне демократичная — 35 тысяч рублей. Поэтому Путин здесь, как обычно, играет на публику. В реальности круговорот мигрантов — это отлаженный бизнес, приносящий вполне ощутимый доход. Хуснуллин сообщил, на чем держится этот бизнес: по его словам, мигрант демонстрирует 50% большую работоспособность при затратах на его труд на 30% меньших, чем затраты на российских граждан. Откуда эта скидка, понятно — работодатели фактически не платят налоги с зарплат мигрантов.

В любом случае механизма контроля за мигрантами нет. Строго говоря, он должен начинать работать еще в стране происхождения, отсекая потенциально неблагополучных и сомнительных, но в итоге везут всех, а разбираются с ними уже тут. Да и то — случайным образом и если получится. Отсюда и массовые сообщения о преступлениях со стороны иностранцев, которые идут буквально каждый день. Причем если раньше они в основном касались «разборок» одних преступных этнических группировок с другими, то теперь объектами насилия и нападений становятся все чаще наши граждане. Ряд городов уже превратились в мигрантские гетто — вроде калужского Обнинска. Бывший наукоград и город ядерных физиков теперь филиал среднеазиатского ада, куда сливается вся криминальная и неблагополучная пена. И не только Обнинск, конечно.

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