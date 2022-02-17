«Очень странная история»: Вишневский не дождался от Смольного ответа по гаражам «Маяк»

Скандальная история вокруг гаражного кооператива «Маяк» на Васильевском острове далека от завершения. Депутат ЗакСа Борис Вишневский направил запрос о судьбе владельцев из кооператива в Смольный, но не получил ответа.

Смольный собирается снести гаражный кооператив «Маяк» на Васильевском острове ради постройки школы. Новое учебное заведение безусловно было бы не лишним для города, но под вопросом остается, что будет с собственниками гаражей, которым власти уготовили снос?

В комментарии для «Петербург Ньюс» депутат Заксобрания Борис Вишневский рассказал, что так и не получил официального ответа на свой запрос о перспективах кооператива от чиновников. Хотя пресс-служба губернатора Александра Беглова сообщила, что решение спорного вопроса откладывается до мая.

При этом Вишневского удивило, что власти не намерены применить закон о гаражной амнистии. Согласно ему, они могут предоставить владельцам взамен гаражей земельные участки.

Напомним, территория КАС «Маяк» принадлежит городу и находится в аренде Всероссийского общества автомобилистов. Однако два года назад Смольный вознамерился строить тут школу, несмотря на предупреждение экологов о скоплении в почве на этой территории химических и радиоактивных отходов. Даже тот факт, что в 1996 году здесь было зафиксировано многократное превышение уровня содержания тяжелых металлов, не отбило у властей желание строить тут заведение для детей.