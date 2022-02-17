Артисты Росгосцирка открывают фестиваль циркового искусства в Испании

Сегодня в испанской Жироне стартует один из наиболее престижных цирковых форумов мира – фестиваль «Золотой слон», который в этом году стал юбилейным и проходит в 10-й раз. В церемонии открытия примут участие артисты Росгосцирка и Королевского цирка РФ Гии Эрадзе. Выступление жонглёра Ильи Иванцова с номером «Волна» и акробатов на батуте под руководством Николая Грушина «Венецианский карнавал» станут настоящим украшением первого дня фестиваля.

«Позади два подготовительных дня в Жироне. Наши артисты уже проявили себя, по сути пройдя в полуфинал конкурса. Теперь начинаются финальные выступления за три призовых места и участие в гала-шоу фестиваля «Золотой слон». Мы желаем нашим артистам успеха! Уверен, что им удастся выступить достойно и покорить сердца испанских зрителей и компетентного жюри», – прокомментировал член жюри фестиваля, генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.



18 февраля Российскую государственную цирковую компанию на фестивале представят воздушные гимнасты под руководством Владислава Дулича с номером «Коронация» и гимнасты на ремнях Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина с номером «Анна».

В юбилейном десятом фестивале в Жироне представлены 24 цирковых шоу и 94 артиста из 13 стран мира. Работают участники фестиваля под музыкальное сопровождение оркестра легендарного Парижского цирка.