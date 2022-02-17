 

На школьные стадионы будут пускать зрителей только по Fan ID

17.02.2022, 19:11, Разное
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По инициативе министерства спорта правительство приняло постановление №1846-22, дополняющее перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными».

В список будут включены школьные соревнования по спортивным дисциплинам (футбол, волейбол, хоккей и баскетбол), проводимые на школьных стадионах и площадках. Постановлением также вводится уведомительный порядок посещения стадионов и площадок общего пользования. 

С 1 марта если подростки захотят собраться на футбольном поле для проведения товарищеского матча, они будут обязаны уведомить об этом местный муниципальный орган с указанием даты и количества человек. В случае присутствия зрителей они обязаны иметь Fan ID. Такие матчи приобретут статус официального мероприятия. 

За нарушение уведомительного порядка проведения спортивных игр, родителей подростков, не достигших 16 лет ожидает штраф в размере до 10 тысяч рублей, если нарушителю уже есть 16 лет, то он будет нести административную ответственность самостоятельно. 

Кроме прочего, на заседании правительства были отклонены предложения по введению Fan ID для посещения детских площадок в связи с невозможностью контроля исполнения такого предписания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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