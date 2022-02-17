РФ не замедляет наращивание войск и не отводит их от границ Украины, вероятность вторжения высока – глава МИД Великобритании

Об этом 17 февраля в Киеве на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

“Россия должна подумать еще раз. Несмотря на их [россиян] заявления, военное наращивание России не замедляется. Сейчас нет никаких доказательств, что их войска отводятся. Россия должна отступить от края пропасти. Они должны идти по пути дипломатии”, – сказала Трасс.

По ее словам, есть высокая вероятность вторжения РФ в Украину, но также и возможность того, что Россия выберет путь дипломатии.

“Есть, конечно, большой риск, что Россия начнет масштабную агрессию. Потому что сейчас на границе находится 100 тыс. российских войск. Но Россия все еще может избрать путь дипломатии, они [россияне] могут обеспечить деэскалацию, они могут отвести свои войска от границы Украины, и я считаю, что это в интересах европейской безопасности, но также в интересах России”, – отметила Трасс.

Она подчеркнула, что в случае агрессии против Украины ее союзники введут пакет скоординированных санкций против РФ.

“На прошлой неделе я передала [главе МИД РФ] Сергею Лаврову в Москве сильный месседж, что Россия должна уважать суверенитет Украины и принять участие в основательных переговорах. Если они не изберут этот путь, я ясно дала понять цену, которую Россия заплатит. Мы готовы с нашими союзниками ввести серьезную цену для России. Будут серьезные экономические последствия в виде беспрецедентного пакета скоординированных санкций”, – резюмировала Трасс.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/362442128785791/

Визит Трасс в Киев планировался 1 февраля, но накануне поездки в Украину глава британского МИД заболела COVID-19. Трасс должна была сопровождать премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

10 февраля Трасс посетила Москву. По итогам переговоров с Лавровым она заявила, что в случае вторжения России в Украину газопровод “Северный поток – 2”, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, не заработает.

Лавров назвал переговоры с Трасс по Украине “разговором немого с глухим”. Британский министр ответила Лаврову, что на переговорах она четко проговорила позицию Великобритании по ситуации вокруг Украины.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. 16 февраля минобороны России заявило о частичном отводе войск из Крыма.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

США пока не фиксируют отвода российских войск от границы Украины, отметил 15 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но “пока это просто заявления”.

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