Латвия объявила об открытии границ для российских туристов с 1 марта

Для въезда нужен будет только ПЦР-тест.

Власти Латвии планируют открыть границы для зарубежных туристов, в том числе и российских. Для въезда в страну понадобится только отрицательный ПЦР-тест, сообщил местному порталу Delfi парламентский секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис.

Новые правила начнут действовать с 1 марта, следует поправок к постановлению кабинета министров страны. Туристы также могут предоставить европейский сертификат о вакцинации. Проходить карантин по въезде в страну не понадобится.

Процесс выдачи виз останется прежним, и для их получения данные ПЦР не нужны. Пока визовые центры Латвии не ведут прием документов на туристические визы. О начале выдачи турвиз, которая была приостановлена с начала пандемии коронавируса, Латвия пока не сообщала.

По словам Бекериса, ограничения в Латвии изменятся, в частности, власти намерены отказаться от списка «безопасных» и «небезопасных» по коронавирусу стран. На сайте Ростуризма пока сообщается, что въезд в Латвию для россиян с целью туризма запрещен.

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Ранее об открытии с 31 марта границ для путешествующих жителей РФ объявила Литва, однако при въезде потребуется либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест при наличии действующей шенгенской визы. Власти Эстонии еще в июне прошлого года разрешили въезжать в страну россиянам, которые сделали прививку от коронавируса. Цели поездки могут быть любыми, включая туристическую.

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