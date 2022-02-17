 

“Повышаются ставки”. Зеленский прокомментировал возможность признания Путиным “ЛДНР”

17.02.2022, 18:14, Новости дня
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“Да, я считаю, что повышаются ставки. Россия выдвигает партнерам условия по поводу Украины и НАТО. А те как-то с ней ведут переговоры, надеюсь, отстаивая наши интересы. Думаю, люди повышают ставки. Но признание так называемой “ЛДНР” – это односторонний выход из “Минска”, – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, зачем было нужно появление в Госдуме этого документа.

По его словам, ситуация очень напоминает Приднестровье.

“В этом я не увидел от РФ никакого новаторского хода. Либо они повышают ставки, либо хотят уже закрыть этот кейс, мол, ну не получилось, бывает”, – считает президент.

Контекст:

Госдума России 15 февраля приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента Украины. В МИД Украины заявили, что признание “ЛДНР” будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: “Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений”.

Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве.

Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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