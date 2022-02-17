 

Зеленский: Военные с чужими флагами на нашей территории нам не нужны. Мы понимаем – за нас умирать никто не будет

17.02.2022, 18:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя “защищать”, – отметил президент.

По его словам, в случае полномасштабного вторжения РФ иностранные военные не будут сражаться за украинцев, поэтому Киев добивается от западных партнеров гарантий для Украины, которые в том числе включают пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии.

“Все же прагматичные. Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим: спасибо. Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия – то будем не готовы. Мы точно этого не хотим”, – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

В этот же день Байден заявил, что США продолжают фиксировать скопление российских войск у границ Украины, поэтому считают, что угроза вторжения РФ в Украину сохраняется.

17 февраля президент США сказал, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / В ЕК предложили создать Европейский союз здравоохранения

26.06 / Палата представителей США проголосовала за появление нового штата

10.07 / Нидерланды решили подать в ЕСПЧ на Россию по делу MH17

31.03 / Песков заявил о сохранении угрозы третьей волны коронавируса

16.10 / США указали Турции на нарушение обязательств перед НАТО

17.06 / Die Welt – 49 немецких полицейских уличили в экстремизме

10.03 / Ани Лорак показала “сладкие минуты счастья” с дочерью

23.12 / Крушение Ан-26Ш в Чугуеве. Суд назначил меру пресечения для командующего Воздушными силами Украины

23.07 / Рубль на открытии торгов незначительно подешевел к доллару

27.10 / Власти США готовятся к возможным беспорядкам после выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика