Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золото на Олимпийских играх в Пекине

Александра Трусова — вторая, Камила Валиева — четвертая.

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золото на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка без ошибок откатала свою программу, чисто исполнила два четверных прыжка и набрала 175,75 балла (в сумме — 255,95 балла).

Фото: скриншот с трансляции телеканала «Россия 1»

Щербакова — действующая чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России. В ее копилке два серебра чемпионатов Европы и серебряная медаль финала Гран-при в сезоне-2019/20. Россиянка Александра Трусова, которая пояснила в своей программе пять четверных прыжков, стала первой фигуристкой в мире выполнившей такой сложный контент на соревнованиях. За произвольную программу она получила 177,13 балла (в сумме — 251,73 балла), что позволило ей стать второй.

Фото: скриншот с трансляции телеканала «Россия 1»

Камила Валиева заняла четвертое место, несмотря на победу в короткой программе. В произвольной программе Валиева допустила ошибки, в том числе два падения, и набрала 141,93 балла (в сумме — 224,09 балла).

Каори Сакамото из Японии, которая после короткой программы находилась на третьем месте, выиграла бронзу (233,13 балла).

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что из-за ситуации с допинг-пробой Валиевой ее результат на Олимпиаде будет считаться предварительным. В МОК также решили не проводить церемонию награждения медалями фигуристок, если Валиева попадет в тройку сильнейших.

Кроме того, «Матч ТВ» сообщал, что Валиеву могут не допустить до показательных выступлений на Олимпиаде. Однако в Международном союзе конькобежцев заверили, что российская фигуристка примет участие в показательных, если окажется на подиуме.

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Участие Валиевой в личном первенстве было под вопросом из-за допинг-теста, в котором нашли препарат триметазидин. Результаты пробы, которую фигуристка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, появились только 7 февраля после победы россиян в командном турнире на Олимпиаде. Из-за этого МОК отказался проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов.

Валиеву временно отстранили от соревнований, но 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял ограничения со спортсменки. Все это время фигуристка продолжала тренироваться.

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